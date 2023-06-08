У Києві затримали шахрая, який привласнював благодійні внески українців на допомогу ЗСУ

Чоловік привласнював донати громадян, використовуючи нарізки відеоматеріалів з офіційних джерел відомого благодійного фонду та телеграм-каналу бригади ЗСУ. Усі зібрані пожертви зловмисник витрачав на власні потреби. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Співробітники слідчого відділу Голосіївського управління поліції спільно з працівниками Департаменту кіберполіції за силової підтримки ТОР та під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури викрили організатора-псевдоволонтера, який ошукував громадян під приводом збору грошей на потреби ЗСУ. Фігурантом виявився мешканець Миколаївської області, 1996 року народження.

Начальник Голосіївського управління Араік Кочкадамян повідомив, що зловмисник зареєстрував особистий YouTube-канал, на якому і займався злочинною діяльністю:

«Для досягнення своєї мети фігурант використовував нарізки відеоматеріалів з офіційних джерел, зокрема відео відомого благодійного фонду та публікації каналу однієї зі штурмових бригад ЗСУ. В подальшому злочинець на відеохостингу YouTube публікував зроблені ним фейкові відеоматеріали. У реквізитах для «благодійного внеску військовослужбовцям» вказував власні банківські рахунки. В подальшому, громадяни, які виявляли бажання передати грошові кошти на допомогу ЗСУ, здійснювали перекази коштів на банківські карти, що перебувають в користуванні шахрая. Наразі слідством зібрано докази щодо вчинення злочинів стосовно трьох потерпілих. Проте, за оперативними даними, кількість ошуканих громадян може бути близько двох тисяч. Суми внесків були різні – від 1 гривні до 800 гривень. Загальна сума, яка була перерахована чоловіку може складати понад 710 тисяч гривень».

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели санкціонований обшук та вилучили докази злочинної діяльності: понад 25 тисяч гривень, 9500 доларів США, мобільні телефони, банківські картки, на які здійснювався переказ «благодійних» коштів, ноутбук та системний блок, на яких присутні відеофрагменти, які використовувались для публікацій на YouTube-каналі.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Фігуранта поліцейські затримали.

Слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру та звернулись з клопотанням до суду щодо обрання запобіжного заходу. Псевдоволонтеру загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

«На даний час злочинну діяльність каналу припинено і тривають процесуальні дії щодо документування та зібрання доказової бази відносно інших причетних до кримінального правопорушення осіб, а також постраждалих від дій афериста. Триває досудове розслідування», – додав підполковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва