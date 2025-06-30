У Києві затримали торгівців кокаїном, які доставляли товар клієнтам службами таксі в аудіоколонках

Прокурорами Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 22-річному та 38-річному мешканцям столиці, які організували роботу підпільної онлайн наркокрамниці, що пропонувала широкий асортимент наркотичних та психотропних засобів, зокрема кокаїн.

Замовлення клієнти робили через канал у Telegram та оплачували через криптогаманець. Доставляли товар клієнтам службою таксі, пакуючи наркотики в коробки з музичними колонками. Зберігали заборонені речовини у напівпідвальному приміщенні колишнього ресторану, де нелегально мешкав один з організаторів бізнесу.

Затримали спільників «на гарячому», під час збуту наркотиків. Під час обшуків у них вилучили 1,5 кг кокаїну, 300 пігулок екстазі, а також мефедрон, канабіс. Вилучене направлено на експертизу.

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба Київської міської прокуратури