У Києві затримали трьох наркоділків, які збували галюциногенні гриби та канабіс

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 24-річній жінці та двом братам 25 і 27- років у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також збуті особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

Згідно з даними слідства, підозрювані налагодили незаконне придбання, зберігання та збут галюциногенних грибів та канабісу на території столиці.

В ході розслідування правоохоронці задокументували три факти незаконного продажу психотропів.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів у місті Києві вилучили – плодові тіла грибів, що містять псилоцин, наркотичний засіб – канабіс, гроші, одержані від злочинної діяльності. Орієнтовна вартість вилучених наркотичних та психотропних засобів – 800 тисяч гривень.

Київська міська прокуратура