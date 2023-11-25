У Києві затримали водія, який збив патрульного та втік з місця ДТП

Учора ввечері на Харківському шосе під час відпрацювання повідомлення про травмування собаки водієм авто, керманич Ford, попередньо в стані сп’яніння, проїжджаючи повз поліцейських, скоїв наїзд на патрульного та зник з місця події.

Усі екіпажі отримали орієнтування та негайно стали на пошуки порушника. Невдовзі патрульні встановили втікача та затримали його.

Інспектор отримав тілесні ушкодження, медики його ушпиталили.

Наразі на місці працюють слідчі для встановлення всіх обставин справи та надання правової кваліфікації.

Патрульна поліція Києва