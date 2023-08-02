У Києві затримали жінку, яка поранила ножем свого співмешканця

Під час сімейного конфлікту правопорушниця кухонним ножем вдарила чоловіка у живіт. Потерпілого госпіталізували у лікарню, фігурантці повідомлено про підозру.

До поліції Києва надійшло повідомлення про те, що з магазину на вулиці Вацлава Гавела госпіталізовано чоловіка з ножовим пораненням. На місце події прибула слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин.

Під час відпрацювання території району оперативники встановили особу зловмисниці та затримали її. Вона розповіла правоохоронцям, що біля магазину посварилась зі своїм співмешканцем. Продовжуючи сварку у приміщенні торгового закладу, жінка схопила з полиці кухонний ніж та вдарила ним чоловіка в живіт. Потерпілого з проникаючим ножовим пораненням госпіталізували у лікарню.

Правопорушницю, 1997 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Знаряддя вчинення злочину – кухонний ніж зі слідами крові, вилучено та направлено на експертне дослідження.

За даним фактом, слідчий Солом’янського управління поліції розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Затриманій повідомлено про підозру у скоєнні злочину, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва