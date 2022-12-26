У Києві затримали жінку, яка смертельно травмувала свого чоловіка

Під час сварки зловмисниця вдарила чоловіка ножем у ногу і згодом він помер від крововтрати. За скоєне киянці загрожує до десяти років позбавлення волі.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів «швидкої» про те, що у квартирі на вулиці Райдужній вони виявили тіло чоловіка з ножовим пораненням ноги. За вказаною адресою негайно прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

На місці події правоохоронці з’ясували, що потерпілий отримав смертельне ножове поранення в ході конфлікту з дружиною.

Під час з’ясування стосунків жінка схопила зі столу ніж та вдарила ним чоловіка в стегно. Згодом потерпілий помер від крововтрати й лікарі швидкої, які прибули на виклик, констатували його смерть.

Слідчо-оперативна група вилучила з місця скоєння злочину кухонний ніж зі слідами бурого кольору, а порушницю оперативні працівники затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нею виявилася уродженка Києва, 1962 року народження, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалася.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Наразі слідчі за погодженням із Дніпровською окружною прокуратурою м. Києва повідомили затриманій про підозру в скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Відділ комунікації поліції Києва