У Києві затримали злодія, який викрав речі з автомобіля містянина

Зловмисник розбив скло та викрав із транспортного засобу особисті речі власника. Киянину, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності повідомлено про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Дарницького управління поліції звернувся місцевий мешканець із заявою про крадіжку з автомобіля. Заявник повідомив, що невідома особа розбила заднє скло його автомобіля «Шкода» та викрала автомобільний компресор, рюкзак, ехолот, а також рибальські снасті й приладдя.

На місце правопорушення направили працівників кримінальної поліції та слідчо-оперативну групу районного управління поліції, які задокументували злочин, а слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

Під час розшукових заходів оперативники встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 32-річний мешканець столиці. Чоловік раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців та притягувався до кримінальної відповідальності. У порушника поліцейські вилучили частину викрадених речей, які він намагався здати до ломбарду.

Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва повідомили фігуранту про підозру у скоєнні крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Крім цього, правоохоронці перевіряють затриманого на причетність до вчинення аналогічних злочинів на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва