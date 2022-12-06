У Києві затримали зловмисника, який пограбував пенсіонерку у її власній оселі

Незнайомець зайшов до незамкненої квартири 73-річної жінки та відібрав у неї мобільний телефон. Тепер зловмиснику загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

До чергової частини Голосіївського управління поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що у квартирі на вулиці Дмитра Луценка невідомий відібрав її смартфон. Для з’ясування всіх обставин негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Начальник відділу кримінальної поліції Голосіївського управління поліції Олександр Хальзєв повідомив, що чоловік зайшов до незачиненої оселі та побачив потерпілу, яка не пересувалась самостійно:

«На її очах правопорушник забрав телефон, що знаходився на тумбі поряд з ліжком та вийшов з помешкання. Протягом двох годин ми встановили особу грабіжника та за «гарячим слідом» та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини киянин, 1976 року народження».

Під час поверхневого огляду співробітники поліції вилучили в зловмисника мобільний телефон, а згодом повернули власниці.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва