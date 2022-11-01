У Києві затримали зловмисника, який порізав шини на автомобілі військового

Зловмисник зіпсував колеса на припаркованому уздовж дороги мікроавтобусі «Форд» через те, що йому не сподобались позначки на ньому. За фактом розпочато кримінальне провадження.

На спецлінію 102 надійшов дзвінок від місцевого мешканця про те, що невідомий чоловік порізав колеса на автомобілі «Форд», який належить його батьку. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та екіпаж патрульних поліцейських.

Прибувши, правоохоронці виявили на місці киянина із ножем у руках. Зі слів фігуранта, йому не сподобався білий хрест, нанесений на автомобіль, через що він ножем порізав на ньому шини. Свідком події став син власника автомобіля, який зупинив порушника та передав його правоохоронцям.

Наразі фігурант затриманий порядку ст. 298-2 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятору тимчасового тримання.

Правопорушник – 61-річний мешканець столиці, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався.

Дізнавачі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва із Дарницькою окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва