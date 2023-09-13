У Києві затримали зловмисника, який убив місцевого жителя і поранив поліцейського

На вулиці між чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого порушник вдарив ножем потерпілого і він помер. Під час затримання зловмисник чинив опір та поранив поліцейського. Слідчі кваліфікували злочинні дії фігуранта за двома статтями Кримінального кодексу України.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що на вулиці Героїв Дніпра знаходиться чоловік з ножовим пораненням. На місце негайно виїхало керівництво, слідчо-оперативна група районного управління та столичного главку,а також кінологи.

Правоохоронці встановили, що на вулиці між чоловіками виник конфлікт, у результаті якого зловмисник дістав ніж та вдарив ним потерпілого в живіт. Після скоєного фігурант втік, а 35-річний потерпілий від отриманого поранення помер у кареті швидкої медичної допомоги.

Начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Дмитро Шумейко повідомив, що наступного дня при затриманні підозрюваний поранив працівника поліції.

«Отримавши інформацію про скоєння тяжкого злочину, негайно до оперативно-розшукових заходів були залучені співробітники кримінальної поліції Оболонського управління поліції, управління карного розшуку та патрульні поліцейські. Проводилось комплексне відпрацювання району: опитано десятки людей, перевірено усіх схожих за орієнтуванням осіб. Також ми переглянули записи з камер відеоспостереження та за допомоги аналітиків сектору кримінального аналізу встановили особу зловмисника і його місцезнаходження. Під час затримання фігурант чинив опір та завдав ножове поранення в ногу одному з поліцейських територіального підрозділу, але це не завадило йому затримати зловмисника. Співробітнику поліції було надано медичну допомогу на місці».

36-річного місцевого мешканця слідчі затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом розпочато кримінальні провадження за двома статями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, ч. 2 ст. 345 – умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу, легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків Кримінального кодексу України. За процесуального погодження Оболонської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру. Санкція найтяжчої статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва