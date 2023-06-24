У Києві затримали зловмисника, який вдарив ножем чоловіка на зупинці громадського транспорту

У ході конфлікту порушник наніс потерпілому поранення у живіт та втік. Правоохоронці за декілька діб розшукали нападника та повідомили йому про підозру. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів про те, що на зупинці громадського транспорту на проспекті Червоної Калини вони надають допомогу чоловіку із ножовим пораненням у живіт. На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, а також слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції для встановлення обставин події.

У ході проведення першочергових заходів з’ясувалось, що потерпілий разом зі знайомим їхали у тролейбусі, де в них виник конфлікт з пасажиром. Згодом вийшовши на одній зупинці чоловіки продовжили словесну перепалку, у ході якої порушник дістав ніж та вдарив ним одного з товаришів. Медики госпіталізували чоловіка до лікарняного закладу з колото-різаним пораненням у живіт.

Працівники карного розшуку Деснянського управління поліції та оперативники главку до розкриття даного злочину залучили працівників сектору кримінального аналізу та за їх допомоги встановили особу ймовірного підозрюваного. Ним виявився місцевий мешканець, 1966 року народження. Протягом двох діб розшукових заходів поліцейські затримали киянина у Солом’янському районі, а за місцем його мешкання провели обшук та вилучили ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж.

Речовий доказ слідчі направили на проведення експертизи.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції за погодженням із Деснянською окружною прокуратурою міста Києва повідомлено чоловіку про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального Кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва