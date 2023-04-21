У Києві затримали зловмисників, які вимагали 1 000 000 гривень під погрозою вбивства

Двоє товаришів чинили психологічний тиск на потерпілого, залякували, а також змусили викопати собі могилу. Поліцейські задокументували злочинну діяльність спільників та разом зі співробітниками СБУ затримали їх під час отримання коштів. За скоєне чоловікам загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Днями слідчі Дніпровського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України та процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва викрили двох товаришів, які під погрозою позбавлення життя вимагали у чоловіка один мільйон гривень. Зловмисниками виявились раніше не судимий уродженець Херсонщини, 1994 року народження та 27-річний уродженець Дніпропетровської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зґвалтування та майнові злочини.

Як розповів начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Олександр Степура, правоохоронці з’ясували, що зловмисники декілька разів зустрічались з потерпілим та під погрозою насильства вимагали в нього гроші:

«На одній із зустрічей спільники змусили потерпілого перерахувати їм на банківських рахунок 120 000 гривень, а через деякий час вивезли його за межі Києва, наказали викопати собі яму, вистрілили поруч з чоловіком та висловили вимогу зібрати й передати їм у певний день та час гроші у сумі 1 000 000 гривень. Після цього зловмисники забрали в чоловіка з гаманця 12 000 гривень та відвезли його додому. На третій день потерпілий віддав чоловікам 5 000 гривень та попросив відтермінувати наступну зустріч, оскільки ще не зібрав всю необхідну суму. Через деякий час потерпілий приїхав з грошовими коштами на визначену адресу та зустрівся з вимагачами. Після передачі коштів ми спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального кодексу України, а слідчо-оперативна група вилучила речові докази».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили затриманим про підозри у вчиненні злочину, а суд задовольнив клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове слідство», – зазначив поліцейський.

Відділ комунікації поліції Києва