У Києві затримали зловмисників, які вимагали 1 000 000 гривень під погрозою вбивства

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Двоє товаришів чинили психологічний тиск на потерпілого, залякували, а також змусили викопати собі могилу. Поліцейські задокументували злочинну діяльність спільників та разом зі співробітниками СБУ затримали їх під час отримання коштів. За скоєне чоловікам загрожує до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Днями слідчі Дніпровського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України та процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва викрили двох товаришів, які під погрозою позбавлення життя вимагали у чоловіка один мільйон гривень. Зловмисниками виявились раніше не судимий уродженець Херсонщини, 1994 року народження та 27-річний уродженець Дніпропетровської області, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за зґвалтування та майнові злочини.

На зображенні може бути: 3 людини

Як розповів начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Олександр Степура, правоохоронці з’ясували, що зловмисники декілька разів зустрічались з потерпілим та під погрозою насильства вимагали в нього гроші:

На зображенні може бути: гроші та трава

«На одній із зустрічей спільники змусили потерпілого перерахувати їм на банківських рахунок 120 000 гривень, а через деякий час вивезли його за межі Києва, наказали викопати собі яму, вистрілили поруч з чоловіком та висловили вимогу зібрати й передати їм у певний день та час гроші у сумі 1 000 000 гривень. Після цього зловмисники забрали в чоловіка з гаманця 12 000 гривень та відвезли його додому. На третій день потерпілий віддав чоловікам 5 000 гривень та попросив відтермінувати наступну зустріч, оскільки ще не зібрав всю необхідну суму. Через деякий час потерпілий приїхав з грошовими коштами на визначену адресу та зустрівся з вимагачами. Після передачі коштів ми спільно зі співробітниками Служби безпеки України затримали фігурантів у порядку статті 208 Кримінального кодексу України, а слідчо-оперативна група вилучила речові докази».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України – вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою, в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили затриманим про підозри у вчиненні злочину, а суд задовольнив клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове слідство», – зазначив поліцейський.

Відділ комунікації поліції Києва

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