У Києві затримано директора Департаменту одного із найбільших банків України, який «донатив» російським окупантам

Служба безпеки затримала у Києві високопосадовця, який причетний до фінансування війни рф проти України. За матеріалами справи, ним виявився директор Департаменту супроводження інформаційних систем одного з найбільших банків України.

Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань росії.

Для цього уже після початку повномасштабної війни банкір відкрив рахунок на одній з найбільших у світі криптовалютних бірж. У подальшому через цю платформу фігурант переказував кошти на цифрові гаманці рашистів. Наразі правоохоронці встановлюють точні суми його «донатів».

За матеріалами справи, інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Телеграм-каналах.

Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його за місцем проживання у Києві.Під час обшуку в оселі затриманого виявлено паспорт громадянина рф, російські рублі, мобільні телефони та комп’ютер із доказами злочинів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили посадовцю про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Служба безпеки України