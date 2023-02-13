У Києві затримано колаборанта, який намагався сховатися у лавах представництва Червоного Хреста

Служба безпеки затримала у Києві ворожого поплічника, який перебував у розшуку за добровільну співпрацю з російськими окупантами на тимчасово захопленій частині сходу України.

Зловмисником виявився колишній керівник сектору створеного загарбниками «управління пенсійного фонду лнр у Новопсковському районі».

Ще у минулому році співробітники СБУ викрили колаборанта, задокументували його злочинну діяльність і оголосили у розшук.

У ході оперативних дій українська спецслужба встановила, що зловмисник приховано прибув до столиці, де намагався «легалізуватись» під виглядом волонтера місцевого представництва «Товариства Червоного Хреста України».

Під час «працевлаштування» до гуманітарної установи колаборант видавав себе за переселенця з Луганщини і приховав факти своєї співпраці з агресором.

У подальшому він планував втекти від правосуддя за кордон під виглядом учасника міжнародного волонтерського руху.

Втім, співробітники Служби безпеки завадили цьому – своєчасно викрили і затримали зловмисника.

За даними слідства, фігурантом є мешканець Луганщини, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

За це його призначили до складу місцевої окупаційної адміністрації.

Перебуваючи на «посаді», він виконував вказівки москви щодо поширення кремлівського режиму на території регіону.

Правопорушник брав участь у впровадженні на Луганщині «рубльової зони» через пенсійні виплати.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу (колабораційна діяльність).

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання до 10 років ув’язнення.

Заходи з викриття колаборанта проводили співробітники Головного управління СБУ Донецької та Луганської областей спільно з Національною поліцією за координації Департаменту захисту національної державності Служби безпеки та за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

Служба безпеки України