У Києві затримано учасників ОЗГ, які організували борделі під виглядом масажних салонів

Фігуранти – двоє чоловіків та двоє жінок. Вони налагодили роботу борделів у центрі столиці, залучивши до їх діяльності вісім жінок. Усіх членів угруповання затримано, їм повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Викрили зловмисників оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції, аналітиками кримінального аналізу та за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва.

Встановлено, що організували незаконний бізнес 45-річна громадянка рф, яка мешкає у столиці та її 38-річний знайомий. Спільники орендували квартири у Шевченківському районі, де під виглядом роботи масажних салонів налагодили діяльність двох борделів.

До незаконного бізнесу вони залучили ще чоловіка та жінку, які підшукували «працівниць» для роботи в салонах, а також займались пошуком клієнтів через створений організаторами злочинної групи Телеграм-канал. Лідери угруповання керували фінансовими потоками, розподіляли кошти та проводили «кастинг» по відбору працівниць для «роботи» в салонах. Загалом для надання сексуальних послуг вони залучили вісім жінок.

Правоохоронці, за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення №1, затримали усіх членів угруповання. Під час ряду санкціонованих обушків у фігурантів вилучили гроші, банківські картки, ґаджети та «чорнові» записи.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) та ч. 2 ст. 302 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) Кримінального кодексу України. За вчинене їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва