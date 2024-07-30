У Києві затримано зловмисників, які спалили автомобіль знайомого через образу

Двоє місцевих мешканців вночі підпалили автівку знайомого. Від пожежі зайнявся ще один автомобіль. Поліцейські встановили та затримали паліїв. Порушникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

До чергової частини Дарницького управління поліції надійшла інформація про пожежу на вулиці Харківське шосе. Місцевий мешканець повідомив, що на парковці біля будинку горить його автомобіль «Ауді». На місце події негайно направили слідчо-оперативну групу та працівників кримінальної поліції.

Вогонь пошкодив автомобіль, який стояв поруч. Під час огляду місця події правоохоронці виявили речові докази, які вказували, що автівки загорілися внаслідок підпалу.

У результаті проведених оперативних заходів поліцейські встановили, що до підпалу автомобілів причетні двоє 30-річних киян, котрих затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Працівники поліції з’ясували, що один з підозрюваних, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності, через образу на знайомого вирішив помститися та підпалити його автомобіль. Він підговорив свого товариша та вони разом облили автівіку легкозаймистою речовиною та підпалили. Внаслідок пожежі було пошкоджено ще один автомобіль, який стояв поруч.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, вчинене шляхом підпалу. Суд обрав фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до 10 років.

Відділ комунікації поліції Києва