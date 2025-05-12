У Києві жінка брала гроші за фіктивні діагнози для військовозобов’язаних

За 6000 доларів зловмисниця обіцяла оформити документи чоловікові про вигадану хворобу в одному з медзакладів столиці для уникнення служби в армії. Поліцейські зібрали достатньо доказів та оголосили фігурантці про підозру.

Оперативники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України спільно зі слідчими поліції Києва викрили місцеву мешканку у вчиненні кримінального правопорушення. З’ясувалося, що 29-річна жінка пропонувала послуги з оформлення фіктивних медичних документів для уникнення мобілізації та можливості подальшого виїзду за кордон.

Прикриваючись зв’язками в одній з лікарень вона обіцяла домовитись з лікарями про створення клієнтам фіктивного медичного діагнозу – «ішемічний інсульт» або «епілепсія», що є підставою визнання військовозобов’язаного непридатним до військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. За це просила 6 000 доларів.

Для реалізації задуманого домовлялася про зустріч з клієнтом на яку просила підготувати пакет документів особи, для якої потрібно було «зробити» липові медичні документи та гроші за послугу.

Поліцейські зібрали доказову базу щодо протиправної діяльності підприємливої жінки та затримали її в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві оголосили їй про підозру у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Подільська окружна прокуратура.

Триває слідство. Правоохоронці перевіряють причетність інших осіб до незаконної діяльності фігурантки.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України