У Києві злодій-рецидивіст «помстився» банку, розтрощивши банкомат (фото)
Виявивши відсутність коштів на власному рахунку, зловмисник вирішив помститися банківській установі. За вчинення хуліганських дій підозрюваному загрожує до п’яти років обмеження волі.
До столичної поліції звернулися представники служби безпеки одного з банків. Заявники повідомили, що на вулиці Вересневій невідомі пошкодили банкомат. На місці події працювали слідчо-оперативна група та працівники кримінальної поліції Дарницького управління поліції.
Правоохоронці встановили, що вночі невідома особа бетонним блоком та палицею пошкодила банкомат та зникла в невідомому напрямку. Грошові кошти викрадені не були.
Під час розшукових заходів оперативники встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився 31-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок. Чоловік пояснив свій вчинок тим, що хотів перевірити стан власного рахунку, а коли виявив відсутність коштів, вирішив помститися банківській установі та розбив банкомат.
Дізнавачі Дарницького управління поліції повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.
Наразі затриманого перевіряють на вірогідну причетність до інших кримінальних правопорушень на території Києва.
Відділ комунікації поліції Києва