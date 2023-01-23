У Києві зловмисник організував наркопритон та схиляв неповнолітніх до вживання наркотиків

У ході невідкладного обшуку за місцем мешкання збувача заборонених засобів, правоохоронці вилучили кілограм солей PVP, 41 пігулку екстазі, 300 грамів амфетаміну та 40 грамів мефедрону. Фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що під час реалізації оперативної інформації співробітники карного розшуку та дільничні офіцери поліції Шевченківського управління поліції за силової підтримки спецпризначенців полку № 1 викрили наркозбувача. При затриманні поліцейські вилучили у зловмисника 50 грамів солей, 3 пігулки екстазі. Тоді ж, у ході невідкладного обшуку за місцем мешкання збувача заборонених засобів, правоохоронці вилучили кілограм солей PVP, 41 пігулку екстазі, 300 грамів амфетаміну та 40 грамів мефедрону. Вартість вилученого «товару» становить близько 1 000 000 гривень.

Як розповів заступник начальника відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Іван Негуриця, місцевий мешканець на території мікрорайону «Сирець» організував за місцем проживання наркопритон, де незаконно зберігав наркотичні засоби та психотропні речовини у особливо великих розмірах:

«У ході досудового розслідування ми встановили, що 23-річний чоловік раніше судимий за вчинення злочинів проти власності та незаконні операції з наркотиками, зберігає та збуває заборонені речовини. Крім того зловмисник облаштував у власній квартирі місце для вживання заборонених засобів та схиляв до вживання наркотиків неповнолітніх. За даним фактом ми розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 315 та частиною 3 статті 307 Кримінального кодексу України – схиляння неповнолітніх до вживання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та незаконний збут наркотиків у особливо великих розмірах».

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру. Шевченківський районний суд столиці обрав фігуранту запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 250 тисяч гривень. Санкція статті передбачає до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва