У Києві зловмисниця привласнила банківську картку та витратила з неї понад 11 000 гривень 

Порушниця знайшла загублений платіжний документ та розраховувалася ним у магазинах. Оперативні працівники встановили особу підозрюваної. За скоєне жінці загрожує до восьми позбавлення волі.

Наприкінці вересня поточного року до столичної поліції звернулася місцева мешканка та повідомила, що напередодні поблизу дитячого майданчика на вулиці Андрія Малишка загубила свою банківську картку. Заявниця розповіла, що нещодавно отримала смс-повідомлення про те, що хтось розрахувався її карткою в магазині. Правоохоронці задокументували злочин та розпочали пошук зловмисників.

Як розповіла слідча відділу поліції № 2 Дніпровського управління поліції Яна Ярмоленко, поліцейські провели низку розшукових та слідчих дій і встановили особу, причетну до вчинення злочину:

«Порушницею виявилася 31-річна уродженка Донеччини, яка знайшла на вулиці чужу банківську картку та вирішила її привласнити. Жінка протягом двох годин витратила понад 11 000 гривень, розраховуючись нею в різних магазинах. Коли кошти на рахунку потерпілої закінчилися — зловмисниця викинула картку».

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато два кримінальні провадження: за ч. 1 ст. 357 Кримінального кодексу України — незаконне привласнення офіційного документу та ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція тяжчої статті передбачає до восьми років тюремного ув’язнення.

«Наразі за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ми повідомили фігурантці про підозру у вчиненні злочинів. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове слідство триває», — зазначила Яна Ярмоленко.

Відділ комунікації поліції Києва