У Києві знешкоджено злочинну організацію, учасники якої під виглядом добровольчих формувань вчиняли особливо тяжкі злочини

У Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито організатора та учасників транснаціональної злочинної організації, які тероризували і залякували мешканців столичного регіону.

Вказані особи обґрунтовано підозрюються у вчиненні вимагання, знищенні майна, застосуванні фізичного насильства та погроз відносно підприємців.

У ході досудового розслідування встановлено, що угруповання очолював кримінальний авторитет на прізвисько «Лєший», причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств.

Крім того, до складу злочинної організації входило двоє російських громадян – вихідців із Північного Кавказу. Один із них перебуває під санкціями РНБО.

При цьому, зловмисники діяли під виглядом двох добровольчих формувань.

Учасники злочинної організації систематично вимагали гроші з місцевих підприємців, а в разі відмови застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою.

Отримані гроші зловмисники спрямовували до так званого «общаку»,

який на момент обшуку становив 354 тис. доларів США.

Після проведених обшуків співробітники СБУ затримали організатора «Лєшого», двох росіян і ще трьох активних учасників злочинної організації під час вимагання 80 тис. доларів США з місцевого підприємця.

Під час обшуків за місцями перебування фігурантів правоохоронці виявили речові докази злочинної діяльності.

Усім фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 189 (вимагання), ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове слідство триває.

Викриття злочинної діяльності проводили прокурори спільно зі співробітниками Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та Слідчого управління Національної поліції у м. Києві та Нацполіції.

Київська міська прокуратура