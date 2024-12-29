У Київ доставлено затриманого командира 211 бригади, який покривав знущання над військовослужбовцями

Працівники ДБР затримали та повідомили про підозру командиру 211 бригади Збройних Сил України, який не реагував на факти знущання та катування над ввіреними йому військовослужбовцями.

Встановлено, що принаймні з лютого по липень 2024 року командир бригади знав про численні факти катувань та іншого нелюдського поводження над бійцями підлеглим йому офіцером, проте не реагував на це та не ініціював питання щодо притягнення винного офіцера до відповідальності.

За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців є сином начальника штабу вказаної військової частини та є близьким товаришем командира бригади.

Державне бюро розслідувань