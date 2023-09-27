У Київводоканалі назвали «безпідставними» звинувачення ексочільника у розкраданні бюджетних коштів
26 вересня у СБУ заявили, що викрили схему розкрадання коштів із бюджету Києва, які призначались на ліквідацію надзвичайних ситуацій у місті під час війни. Про підозру повідомили колишньому керівнику ПрАТ “АК “Київводоканал”.
Одначе, у компанії наголосили, що звинувачення є “безпідставними” та такими, що не враховують висновків технічної експертизи.
Мовиться про те, що з метою забезпечення альтернативного джерела водопостачання під час війни “Київводоканал” забезпечив передислокацію плавучої помпової станції, що дало змогу вберегти обладнання від обстрілів.
Водночас це спровокувало звинувачення з боку правоохоронних органів, які у компанії назвали “цілком безпідставними”, оскільки вони “не враховують висновки інженерно-технічної експертизи, відверто маніпулятивні за своєю суттю та свідчать про продовження політичного тиску”.
Звинувачення грунтується на тому, що станція нібито не підлягає експлуатації за цільовим призначенням через свій технічний стан.
Однак у пресслужбі наголосили, що для підтримання в робочому стані обладнання станції щорічно виконувались планово попереджувальні ремонти згідно з графіками.
Очікувані результати реалізації проєкту передислокації – забезпечення м. Києва резервним (альтернативним) водозабором, внаслідок можливих ракетних ударів або їх повного знеструмлення. Можливість забезпечення питною водою при обмеженому використанні до 1,5 млн осіб. Можливість заповнення в мінімальних обсягах системи водою для пожежогасіння, — зазначили у повідомленні.
Також зауважується, що за результатами проходження експертизи проєктної документації отримано позитивний експертний звіт. У компанії наголосили, що актами виконаних робіт підтверджено виконання робіт на зазначену суму.
Зазначені звинувачення не підтверджуються фактами та відповідними документами, наданими слідству, і попри сприяння слідчім діям, тиск на працівників підприємства триває, що підтверджує упередженість слідчих, – заявили у пресслужбі.
Нагадаємо, колишньому гендиректору “Київводоканалу” повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах). // Букви