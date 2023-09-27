У Київводоканалі назвали «безпідставними» звинувачення ексочільника у розкраданні бюджетних коштів

26 вересня у СБУ заявили, що викрили схему розкрадання коштів із бюджету Києва, які призначались на ліквідацію надзвичайних ситуацій у місті під час війни. Про підозру повідомили колишньому керівнику ПрАТ “АК “Київводоканал”.

Одначе, у компанії наголосили, що звинувачення є “безпідставними” та такими, що не враховують висновків технічної експертизи.

Мовиться про те, що з метою забезпечення альтернативного джерела водопостачання під час війни “Київводоканал” забезпечив передислокацію плавучої помпової станції, що дало змогу вберегти обладнання від обстрілів.