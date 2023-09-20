У Летичеві начальник поліції наздогнав зловмисника, який збив військовослужбовицю і втік з місця ДТП

Перевірка показала, що затриманий перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 18 вересня, близько 22:00 години в селищі Летичів Хмельницького району. 38-річний водій автомобіля «Hyundai Sonata» скоїв наїзд на 29-річну військовослужбовицю і зник з місця події.

Потерпілу госпіталізували до реанімаційного відділення Летичівської багатопрофільної лікарні. Свідки повідомили поліцію про ДТП та дали приблизне орієнтування на авто.

Прямуючи на місце аварії, начальник Летичівського відділу поліції Юрій Найчук помітив схожий за описом автомобіль з розбитим лобовим склом. Поліцейський подав водієві сигнал зупинитись, але той почав утікати.

Підполковник поліції певний час переслідував зловмисника. Врешті на польовій дорозі той змушений був зупинитись. Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області