У Летичеві затримали чоловіка, який завдав ножового поранення 28-річному знайомому

За скоєне 38-річному підозрюваному, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини, загрожує до 8 років ув’язнення.

Подія сталася вчора, 5 червня, близько 21:00 години в одному з приватних будинків по вулиці Княгині Ольги. Під час застілля між двома чоловіками на ґрунті ревнощів розгорівся конфлікт. Сварка переросла у бійку на подвір’ї, в ході якої 38-річний господар будинку завдав ножового поранення у живіт 28-річному гостю.

Співмешканка правопорушника, побачивши, що сталося, побігла по допомогу до брата, який живе неподалік. Він і викликав швидку. Потерпілого госпіталізували до хірургічного відділення Летичівської багатопрофільної лікарні.

Працівники місцевого відділу поліції, які негайно прибули на місце події, затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили 38-річному чоловіку підозру за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області