У Летичеві зловмисник, який пограбував жінку, проведе за ґратами 6 років 8 місяців

25-річний чоловік, який уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, побив місцеву жительку та змусив її віддати свою банківську картку, з якої потім намагався зняти гроші. Суд визнав чоловіка виним у вчиненні замаху на грабіж і засудив його до 6 років 8 місяців позбавлення волі.

Подія сталася 1 лютого близько 22:00 години. До 58-річної місцевої жительки у гості прийшов знайомий. 25-річний чоловік почав вимагати у жінки банківську картку. Потерпіла перед цим розраховувалась карткою у магазині та обмовилась, що має на рахунку ще понад 3000 гривень. Зловмисник вдарив жінку декілька раз в область голови. Злякавшись, та віддала йому свою картку, після чого підозрюваний утік. Наступного дня потерпіла звернулась до поліції.

Правоохоронці оперативно встановили місце знаходження правопорушника, який і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Працівники поліції затримали грабіжника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Втім, зняти гроші зловмиснику не вдалось, оскільки потерпіла назвала йому неправильний пін-код.

Завершивши розгляд матеріалів кримінального провадження, суд визнав 25-річного чоловіка винним у вчиненні замаху на грабіж і призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 6 років 8 місяців.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області