У лікарні померла жінка, яку в Києві збив пʼяний працівник прокуратури

У нього в крові було 1,77 проміле.

Жінка, яку ввечері 19 липня збив працівник прокуратури Андрій Молочний на Великій Васильківській у Києві, померла у лікарні. Він був пʼяний, вилетів на тротуар та намагався втекти, повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

“На жаль, постраждала померла в лікарні. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Андрію Молочному вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286-1 КК України — порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини. Результат обстеження — 1,77 проміле”, — повідомив Кравченко.

Генпрокурор підкреслив, що прокуратура наполягатиме на тому, щоб Молочному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб без права застави. За його словами, він особисто проконтролює хід справи як старший групи прокурорів та вестиме її з обрання запобіжного заходу до обвинувачення в суді.

Дзеркало тижня