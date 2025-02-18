У лісгоспі Житомирщини вирубали цінні породи дерев майже на ₴700 тис. – судитимуть двох підприємців з Київщини

Прокурор Бердичівської окружної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт стосовно двох підприємців за фактом незаконної порубки дерев, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 246 КК України).

За даними Спеціалізованої екологічної прокуратури, у вересні 2024 року директор приватного підприємства з Київщини організував незаконні порубки дерев у лісгоспі Бердичівського району.

Спершу у пошуках сировини для забезпечення деревообробного підприємства він звернувся до керівництва громади з пропозицією нібито розчистити лісопосадки.

Однак після відмови залучив ще одного підприємця, з яким самовільно «проінспектували» територію держлісгоспу та намітили сироростучі дерева для незаконної вирубки.

Надалі винайняли трьох місцевих жителів, забезпечили їх бензопилами і спецтехнікою (маніпулятори, вантажівки) та вказали, які дерева спиляти і вивезти. У такий спосіб незаконно зрубано майже 50 дерев породи чорної тополі, акації, клену.

За підрахунками фахівців Держекоінспекції Поліського округу, незаконними порубками Ружинській ТГ та довкіллю заподіяно шкоди на майже 700 тис грн.

Прокурором заявлено позов про стягнення з обвинувачених заподіяних збитків у повному обсязі.

Також накладено арешт на житловий будинок та іншу нерухомість фігурантів, спецтехніку, бензопили та незаконно зрубану деревину.

Досудове розслідування проводить Бердичівський райвідділ поліції.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури