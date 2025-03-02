У Луганській області окупанти залучили понад 55 тисяч дітей до мілітарних рухів — ЦНС

Росіяни насаджують школярам російські наративи.

На тимчасово окупованих територіях Луганської області війська РФ станом на 1 березня цього року змусили понад 55 тисяч дітей вступити до мілітаризованих рухів, інформує Центр національного спротиву.

Росіяни залучили на Луганщині майже 5 800 школярів до “Юнармії” (займається військовою підготовкою учнів у літніх таборах) та 50 тисяч дітей до “Рух перших” (аналог радянських піонерів, так звані “путінські піонери”).

Окрім цього, на ТОТ також діє ще один мілітарний рух “Орлята”, до якого окупанти примусово залучають учнів початкової школи.

“Дітям утовкмачують у голови, що Україна — їхній ворог, а вони самі “рускіє”. Їм розповідають, що бути солдатом Кремля — це не просто нормально, а почесно”, – йдеться в повідомленні.

У ЦНС наголосили, що РФ за допомогою таких дій готує дітей до війни. Учасників цих “рухів” також примушують до праці, їм окупанти нав’язують російські наративи. // Дзеркало тижня