У Лук’янівському СІЗО на час війни заборонили побачення з родичами і адвокатами

У Київському слідчому ізоляторі на період воєнного стану запроваджено особливий режим роботи.

Про це свідчить оголошення у СІЗО, яке 1 квітня зафіксувала одна із відвідувачок, яка принесла передачу продуктів харчування.

Вбачається, що наказом Департаменту з питань виконання кримінальних покарань від 16.03.2022 у столичному СІЗО «продовжено режим особливих умов».

Зокрема, припиняється надання побачень особам, взятим під варту.

Йдеться про побачення із родичами та іншими особами, адвокатами, юристами, представниками у Європейському суді, представниками посольств і консульств.

Судовий репортер