У Луцькому районі чоловік встрелив із мисливської рушниці у «товариша по чарці»

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За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1  ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Пригода  трапилася у селі  Новокотів  Луцького району. Під час розпиття спиртного 58-річний місцевий житель встрелив із мисливської рушниці у знайомого – 42-річного жителя села Звірів.

Фото: dpchas.com.ua

На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Зловмисника затримали у порядку ст.  208 Кримінального процесуального кодексу України. Рушницю вилучили. Постраждалого госпіталізували.

Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до  восьми  років позбавлення волі. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області

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