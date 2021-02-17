У Луцькому районі чоловік встрелив із мисливської рушниці у «товариша по чарці»

За цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження.

Пригода трапилася у селі Новокотів Луцького району. Під час розпиття спиртного 58-річний місцевий житель встрелив із мисливської рушниці у знайомого – 42-річного жителя села Звірів.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Рушницю вилучили. Постраждалого госпіталізували.

Санкція ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області