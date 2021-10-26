У Луцьку перехожого порізав хлопець, у якого… «раптово з’явилось бажання вбити»

До поліції Волинської області звернулися лікарі, які повідомили про госпіталізацію 45-річного жителя Луцька з колото-різаними ранами щоки та грудної клітини. На щастя, шокований потерпілий залишився жививим.

Поліцейські розкрили злочин «по гарячих слідах».

Як виявилося, сама подія відбулася у звичайному житловому районі, поблизу багатоповерхового будинку та низки магазинів. 21-річний місцевий житель, маючи на меті заподіяння смерті іншій особі, умисно наніс перехожому ножові поранення. Моторошний злочин фігурант не довів до планованого завершення через причини, які від нього не залежали.

Зловмисника затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. До рішення суду про обрання міри запобіжного захожу він перебуватиме там.

а цей час відомо, що юнак раніше не судимий. Сам затриманий у скоєному зізнається та повідомляє, що напад був незапланований — раптово з’явилось бажання вбити.

Досудове розслідування триває. // Вартові еспресо