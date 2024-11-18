У Луцьку поліцейські в лічені години розкрили зухвалий розбійний напад

За розбій, вчинений в умовах воєнного стану, фігурант може отримати від 8 до 15 років позбавлення волі.

Інцидент трапився минулого тижня уночі в Луцьку. До поліції звернулась 41-річна мешканка та повідомила, що до неї у дворі будинку підійшла невідома особа та розпилила їй в обличчя перцевий балончик. Погрожуючи ножем, зловмисник відібрав в жінки мобільний телефон.

Потерпіла звернулась по допомогу до медичного закладу.

У поліції за цим фактом зареєстрували кримінальне провадження про розбій. Співробітники Луцького РУП, управління карного розшуку, слідчі негайно розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, аби встановити причетного до цього зухвалого злочину, залучивши можливості відділу кримінального аналізу та інших оперативних служб ГУНП.

Уже через декілька годин особу фігуранта встановили. За місцем його мешкання провели невідкладний обшук, під час якого знайшли ніж, рукавичку, вкрадений мобільний та інші речові докази. 20-річного лучанина затримали в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва прокуратури, йому повідомили про підозру за розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області