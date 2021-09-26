У Луцьку поліцейські за кілька годин розкрили тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть, та вбивство

Нині зловмисники, через дії яких померли люди, затримані в порядку статті 208 КПК України. Їм загрожує позбавлення волі.

23 вересня до Луцької міської лікарні доставили чоловіка з численними забоями та гематомами. 62-річний громадянин розповів, що тілесні ушкодження йому нанесла неподалік невідома особа. Через декілька годин чоловік помер у реанімаційному відділенні лікарні. Слідчі внесли за цим фактом відомості в ЄРДР за ч. 2 ст. 121 КК України. Під час оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 61-річний лучанин, раніше не судимий. Його затримали в порядку ст. 208 КПК України, тривають слідчі дії.

24 вересня у Володимир-Волинському виявлено тіло без ознак життя місцевого 52-річного мешканця. На тілі були ознаки насильницької смерті, тож відомості за цим фактом зареєстрували за ч. 1 ст. 115 КК України. Провівши необхідні оперативно-розшукові заходи, поліцейські за гарячими слідами затримали 40-річну місцеву мешканку, яка завдала смертельних ударів потерпілому після розпивання спиртних напоїв. Зловмисниця у 2005 році уже була засуджена до позбавлення волі на 9 років за вбивство, також неодноразово вчиняла крадіжки. Нині вона затримана і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, їй учора оголосили підозру за умисне вбивство. Слідство триває.

Сектор комунікації поліції Волинської області