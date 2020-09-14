У Луцьку поліція затримала чоловіка, котрий спричинив тяжкі тілесні ушкодження волинянину

Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисникові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує, зокрема, до восьми років позбавлення волі.

Інцидент трапився у ніч на неділю, 13 вересня, по вулиці Ковельській у Луцьку. Під час конфлікту правопорушник вдарив 32-річного лучанина ножем. Постраждалого госпіталізували.

Поліцейські оперативно встановили, що злочин вчинив не судимий 37-річний житель обласного центру. Його затримали у порядку ст.. 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятору тимчасового тримання.

Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. Триває слідство.

Сектор комунікації поліції Волинської області