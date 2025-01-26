У Льві солдата засуджено до 5 років ув’язнення за чотири самовільних залишення частини

Військовий стверджує, що після поранення йому платили 615 грн і він втікав, щоб заробити гроші

Франківський районний суд Львова виніс вирок солдату, який чотири рази самовільно втікав з військової служби. Учасник бойових дій заявляв, що після поранення у військовій частині його вивели за штат та платили 615 грн в місяць, тому він втікав, щоб заробити гроші на життя. Йому призначили покарання – п’ять років тюрми за СЗЧ.

Як вказано у вироку, який оприлюднили у судовому реєстрі, контрактник Олександр Т. протягом червня 2023 року – жовтня 2024 року чотири рази втікав з військової частини. Інколи солдата не був на службі кілька тижнів, інколи – кілька місяців. Щодо нього порушили кримінальну справу за фактом СЗЧ.

У суді Олександр Т. розповів, що під час виконання завдання у зоні бойових дій його поранили, він був на лікуванні та реабілітації, коли повернувся у частину, то дізнався, що його вивели за штат і з того часу йому платили мізерні 615 грн на місяць.

«Оскільки ця сума є мізерною, то змушений був заробляти на життя, через що залишав військову частину, а відтак знову повертався. Скерування на ВЛК йому не давали, але й не включали в штат частини. Командування військової частин стверджувало, що ніхто їм платити не буде, за виключенням перебування в зоні бойових дій», – наводять слова обвинуваченого у вироку.

Солдат запевняв, що втікав з частини лише через брак грошей і стверджував, що надалі хоче служити. Під час розгляду справи прокурор підтвердив, що ситуація з виплатою 615 грн після поранення справді є.

«Зважаючи на встановлені судом факти, що стали підставою для залишення військової частини обвинуваченим, суд визнає, що командуванням військової частини такі конституційні права останнього було порушено, у зв’язку з чим вважає за доцільне відреагувати окремою ухвалою», – вказано у вироку.

Суддя Василь Кузь дослідив усі матеріали та позиції учасників справи. Суддя врахував, що обвинувачений сприяв під час досудового розслідування та самостійно повертався до місця служби. Солдату призначили покарання – п’ять років тюрми. Вирок ще можна оскаржити. До набрання вироком законної сили обвинуваченого звільнили з-під варти. // Zaxid.net