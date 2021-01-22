У Львівській міськраді викрито корупційну схему легалізації самовільно реконструйованих об`єктів нерухомості

За безперешкодне оформлення документів з громадян вимагали 500 доларів США неправомірної вигоди.

Корупційну схему та осіб, причетних до її організації, викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області, слідчі слідчого управління обласної поліції за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, організувала схему керівниця Львівського комунального підприємства одного зі структурних підрозділів Львівської міської ради. За безперешкодне узаконення самовільно реконструйованих об’єктів нерухомості у Львові громадяни мали надати посадовиці 500 доларів США неправомірної вигоди.

У четвер, 21 січня, поліцейські затримали керівницю комунального підприємства одразу після отримання 500 доларів США.

Жінка затримана в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення їй підозри в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За скоєне підозрюваній може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України