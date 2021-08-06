У Львівській області на хабарництві затримали поліцейського

Начальник сектору реагування патрульної поліції одного з відділів поліції Львівської області вимагав зі своїх підлеглих «данину». Оперативники внутрішньої безпеки НПУ затримали його «на гарячому».

До оперативників Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України надійшла інформація про корупційну схему, яку налагодив начальник сектору реагування патрульної поліції одного з відділів поліції Львівщини.

Зловживаючи службовим становищем, посадовець поліції вимагав із підлеглих неправомірну вигоду. Гроші поліцейські мали отримувати від правопорушників за непритягнення до адміністративної відповідальності та віддавати майору поліції.

За матеріалами УДВБ НПУ слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Відразу після отримання хабаря, за фізичної підтримки бійців львівського спецпідрозділу патрульної поліції ТОР, фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі ДБР готуються вручити йому підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України