У Львівському районі поліцейські затримали зухвалого грабіжника

Правоохоронці вкотре нагадують, що в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою, вимагання, а також за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, передбачені максимальні покарання.

13 червня до поліції надійшло повідомлення від 54-річного мешканця села Зашків Львівського району про те, що його побили та пограбували.

За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1. Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками, які розпивали спиртні напої, виник конфлікт, під час якого 56-річний мешканець Жовкви спричинив тілесні ушкодження місцевому мешканцю віком 54 роки. Після цього він заволодів грошима потерпілого та втік.

Невдовзі оперативники кримінальної поліції встановили місцезнаходження зловмисника та затримали у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази у нього вилучено.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області