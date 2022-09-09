У Львівському районі внаслідок ДТП загинули двоє чоловіків (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 вересня, близько 03.40, на автодорозі сполученням «Жовква-Ковель» у селі Туринка Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Nissan X-trail», 25-річний мешканець Луцька, не впорався з керуванням, з’їхав у кювет і в’їхав у дерево.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водій кросовера та його пасажир, 23-річний мешканець Київської області, загинули на місці події.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Відділ комунікації поліції Львівської області