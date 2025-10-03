У Львівському районі внаслідок зіткнення з вантажівкою травмовані 8 пасажирів маршрутки (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 3 жовтня, близько 15:15, на автодорозі «Східний під’їзд до міста Львова» поблизу села Гамаліївка Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Volvo, якою керував 60-річний житель Житомира, та автобуса БАЗ, який є маршрутним таксі міжміського значення, під керуванням 53-річного мешканця Золочівського району.

Станом на 16:30 вісім пасажирів маршрутки, серед яких 14-річний хлопець, дані яких уточнюються, доставлені до медичних закладів. Їхні діагнози встановлюються.

На місці події працюють слідчі відділення поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 та співробітники Управління патрульної поліції Львівської області.

Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання правової кваліфікації події.

Відділ комунікації поліції Львівської області