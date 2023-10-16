У Львівському районі затримали зловмисника, який наніс численні ножові поранення односельчанину

За скоєне затриманому загрожує покарання – до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як встановили правоохоронці, 15 жовтня, близько 13.00, в одному з сіл Львівського району між двома чоловіками, місцевими мешканцями віком 30 та 47 років, виник конфлікт, під час якого старший завдав молодшому п’ять ударів ножем у ділянку грудей та шию, після чого втік з місця події. В подальшому потерпілого з важкими травмами було госпіталізовано.

До розкриття злочину були задіяні оперативники кримінальної поліції та слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1.

Проведеними заходами правоохоронці встановили місце перебування зловмисника та затримали його в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Затримання проводилося за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення поліції Львівщини.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває, невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Львівської області