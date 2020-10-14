У Львові 54-річного чоловіка четверо злочинців мало не зарізали за мобільний телефон

На оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що близько о 22.40 на вулиці Богдана Хмельницького у Львові невідомі особи поранили ножем перехожого — 54-річного мешканця одного з сіл Жовківського району, та заволоділи його мобільними телефоном.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та працівники інших служб Шевченківського відділу поліції, повідомляють у відомстві.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетні двоє мешканців міста Буськ віком 25 та 27 років, 33-річний мешканець Сокальського району та 19-річна мешканка Хмельниччини.

За фактом слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Максимальне покарання – позбавлення волі на строк до десяти років.

Правоохоронці затримали нападників. Невдовзі суд обере їм запобіжний захід. // Діло