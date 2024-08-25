У Львові 81-річний водій на переході збив на смерть чоловіка і травмував жінку

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 серпня, близько 19.50, на вулиці Науковій у Львові.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Tiguan, 81-річний житель Львова, здійснив наїзд на пішоходів, 51-річну львів’янку та 70-річного львів’янина, які переходили дорогу через пішохідний перехід.

Від отриманих внаслідок ДТП травм чоловік загинув на місці події. Жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

Поліція Львівської області