У Львові адвокатку Москву і колишнього митника судитимуть за організацію схеми для ухилянтів

Управління Служби безпеки України у Львівській області повідомило про передачу до суду кримінальної справи за обвинуваченням адвокатки Богдани Москви.

Жінка підозрюється в організації схем для ухилянтів на території Івано-Франківської і Львівської областей.

Її затримали у липні 2024-го і при обшуку в сумочці виявили 1,5 млн грн, а також чернетки, що можуть свідчити про ведення протиправної діяльності.

За 3500 доларів Москва начебто обіцяла повпливати на посадовців медичних закладів і посадовців ТЦК та СП Львівщини. За версією слідства, вона гарантувала видачу обліково-військових документів без проходження медичного огляду і оформлення відстрочки від мобілізації. Підозрювана вийшла з СІЗО під заставу близько 2 млн грн.

На порталі «Судова влада» видно, що 30 січня до судів надійшло одразу дві справи.

У справі, яка надійшла у Франківський райсуд Львова, Москва фігурує одноосібно за обвинуваченням у зловживанні впливом (ч.3 ст.369-2 ККУ).

В іншому провадженні в Галицькому суді Львова щодо організації незаконного переправлення є троє обвинувачених. Окрім Москви, це також Сергій Барахтін, який був заступником начальника митного оформлення № 4 митного поста «Грушів» Львівської митниці. Після вручення йому підозри він покинув посаду. Їх пособницею вважається уродженка міста Берегове Закарпатської області.

За більш тяжким звинувачення у незаконному переправленні людей через державний кодон організованою групою Москві загрожує від 7 до 9 років із конфіскацією майна.

Докази збирали СБУ і поліція. Початково справою займалося Державне бюро розслідувань. Але зʼясувалося, що Богдана Москва є родичкою колишньої дружини ексначальника ДБР Романа Труби. І до березня 2022 року в Територіальному управлінні ДБР у Львові працювала дочка Москви — Роксолана. Тому розслідування передали іншому правоохоронному органу.

Менш аніж за рік до затримання Москви колишній прокурор Ростислав Ільницький відгуляв дводенне розкішне весілля з дочкою Москви і експрацівницею львівського ДБР Роксоланою у п’ятизірковому комплексі Emily Resort поблизу Львова. За кілька місяців до цього він за власним бажанням звільнився із посади прокурора прокуратури Печерського району Києва.

Після резонансних публікацій про весілля Ільницькому вручили повістку представники ТЦК та СП і він, нібито, почав переховуватися від військової служби. У грудні 2023 року Ростиславу Ільницькому заочно оголосили підозру в підробці та використанні підроблених документів для виїзду за кордон. Він понад пів року перебував у рошуку, поки не був затриманий на горищі в будинку тещі.

У день обрання запобіжного заходу Ільницького призвали на військову службу по мобілізації. ЗМІ писали, що у звʼязку з мобілізацією слідство стосовно Ільницького, імовірно, довелося зупинити. // Судовий репортер