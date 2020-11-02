У Львові бабуся з онукою допомогли поліцейським затримати грабіжника

89-річній бабусі та її онуці вдалось непомітно вийти з квартири, у якій перебував грабіжник, та зачинити вхідні двері ззовні.

Про це сьогодні, 2 листопада, повідомили у поліції області.

Ввечері, 31 жовтня, в одну із квартир будинку, розташованого на вулиці Широкій у Львові, проник незнайомець. У цей час у помешканні була 89-річна жінка та її онука. Чоловік побачив їх. Незважаючи на це, він забрав гаманець з грошима та продовжував шукати цінні речі.

Тим часом бабусі із внучкою вдалось непомітно вийти з квартири та зачинити вхідні двері ззовні, після чого вони повідомили про подію у поліцію. Правоохоронці затримали чоловіка на місці злочину.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Досудове розслідування триває. // Діло