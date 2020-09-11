У Львові батько водія, затриманого «під кайфом», напав на поліцейського

Чоловіку, який напав на патрульного поліцейського, загрожує до п’яти років позбавлення волі.

9 вересня о 23.30 екіпаж патрульної поліції зупинив на вулиці Широкій у Львові автомобіль «Шкода», водій якого порушував Правила дорожнього руху.

Під час спілкування з чоловіком поліцейські запідозрили, що 37-річний львів’янин перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Пройти експертизу в медзакладі водій відмовився.

Коли правоохоронці оформляли адмінпротокол, на місце події приїхав батько водія, який поводився агресивно, на зауваження не реагував, натомість, наніс лейтенанту поліції тілесні ушкодження.

Поліцейський з травмою руки був доставлений у медзаклад.

За фактом слідчі Залізничного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі на строк до п’яти років.

Окрім того, на водія складено адмінпротокол за ст.130 (Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції) Кодексу України про адміністративні правопорушення, за що передбачено покарання у вигляді штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Відділ комунікації поліції Львівської області