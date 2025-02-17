У Львові чоловік намагався вбити дружину, вистріливши їй в голову

Під час розпивання спиртних напоїв між подружжям виник конфлікт, у ході якого чоловік вистрелив жінці в голову. За скоєне затриманому загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Поранена перебуває в лікарні.

Повідомлення про те, що в квартирі одного з будинків на вулиці Папоротній у Львові важко поранено жінку, надійшло до поліції 16 лютого близько 13.00.

На місце події негайно виїхали патрульні поліцейські, оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2.

Як встановили правоохоронці, того дня подружжя перебувало в гостях у своєї знайомої. Під час розпивання спиртних напоїв між 42-річним чоловіком та його 47-річною дружиною виник конфлікт, у ході якого він вистрелив з травматичного пістолета жінці в голову. Поранену у важкому стані було госпіталізовано, зараз вона перебуває під наглядом медиків.

Зловмисник затриманий у порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області