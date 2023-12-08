У Львові до 15 років за ґратами засуджено псевдокерівника правоохоронного органу

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Львівської обласної прокуратури суд визнав уродженеця Луганщини винним у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Йому призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також позбавлено права обіймати будь-які посади в органах державної влади України терміном на 15 років.

Прокурори в суді довели, що у травні 2022 року в окупованому Скадовську (Херсонська область) обвинувачений добровільно пішов на співпрацю з ворогом та зайняв посаду у незаконному правоохоронному органі.

Окупанти призначили його на службу керівником у так званий «Скадовское районное отделение Главного управления Министерства внутренних дел по Херсонской области». Останнє було створене представниками держави-агресора.

Перебуваючи на псевдопосаді, чоловік здійснював підбір кадрів та співробітників у лави так званої поліції. Також він організовував матеріально-технічне забезпечення незаконно створеного підрозділу. Окрім цього, фігурант надавав вказівки щодо незаконного затримання громадян, яких згодом утримували в приміщенні так званого відділу поліції.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі Управління СБУ у Львівській області.

Відділ інформаційної політики

Львівської обласної прокуратури