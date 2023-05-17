У Львові до довічного позбавлення волі засуджено чоловіка за вбивство знайомої

За публічного обвинувачення прокурорів Франківської окружної прокуратури міста Львова суд визнав раніше судимого 32-річного чоловіка винним в умисному вбивстві та крадіжці (п. 13 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 185 КК України).

Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурори в суді довели, що у липні 2019 року у місті Львові засуджений прийшов в гості до своєї знайомої.

Між чоловіком та жінкою виник конфлікт, обвинувачений залишився в кімнаті, а 51-річна потерпіла пішла у ванну та не зачинила двері.

В той момент, як жінка приймала ванну, фігурант зайшов до неї та схопив за голову, занурив її під воду та тримав до моменту поки остання не перестала чинити опір та подавати ознаки життя.

Після скоєного чоловік обшукав квартиру товаришки та викрав всі цінні речі останньою і втік з місця події.

До набрання вироком законної сили обвинувачений перебуватиме під вартою.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури